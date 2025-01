VÍDEO: Carro capota na estrada da Ponta Negra em Manaus

Uma equipe do corpo de bombeiros que passava pelo local ajudou no resgate

Um motorista perdeu o controle de seu veículo e capotou na Estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, nesta quarta-feira (1º). O acidente aconteceu em frente a um quartel militar, após o condutor subir no canteiro central, colidir com uma pequena árvore e capotar o carro.

O homem ficou preso no veículo, mas foi rapidamente resgatado por militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que estavam passando pelo local no momento do acidente.

O condutor não sofreu ferimentos graves, mas precisou de auxílio para levantar o carro, que ficou parcialmente danificado.

Apesar do acidente, o trânsito na avenida não foi afetado, e a situação foi rapidamente controlada pelos bombeiros.

