Cerimônia de posse de David Almeida confirma novo secretariado do segundo mandato; confira nomes

O prefeito reeleito David Almeida (Avante), o vice-prefeito Renato Júnior (Avante), os vereadores e os novos secretários municipais deram o pontapé inicial em uma nova gestão nesta quarta-feira (1º), na cerimônia de posse, no Teatro Amazonas. A solenidade confirmou os nomes do novo secretariado de David.

No novo mandato, o prefeito de Manaus manteve alguns secretários e convocou nomes estreantes no primeiro escalão do Executivo municipal. São mais de 30 pastas e alguns titulares já são conhecidos do povo manauara.

Confira os nomes

– Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) – Renato Júnior;

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima) – Professor Fransuá;

– Controladoria-Geral do Município (CGM) – Arnaldo Flores;

– Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) – Elson Andrade;

– Fundação Manaus Esporte (FME) – Joel Silva;

-Fundo Manaus Solidária (FMS) – Emerson Castro;

– Secretaria Municipal de Relações Institucionais e de Promoção de Igualdade Racial (Semuripir) – Walfran Torres;

– Secretário de Representação da Prefeitura de Manaus em Brasília – Alexis Kotsifas;

– Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) – Célio Bernardo Guedes;

– Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE) – Arnaldo Grijó;

– Casa Civil – Marco Rotta;

– Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) – Camila Silva;

– Secretaria Municipal de Finanças e Tecnoligia da Informação (Semef) – Clécio Freire;

– Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) – Carlos Valente;

– Procuradoria-Geral do Município (PGM) – Rafael Bertazzo;

– Casa Militar – William Dias;

– Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) – Alberto Siqueira;

– Comissão Municipal de Licitação (CML) – Victor Cipriano;

– Centro de Cooperação da Cidade (CCC) – Sandro Diz;

– Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) – Jender Lobato;

– Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) – Wanderson Costa;

– Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) – Saullo Viana;

– Fundação Doutor Thomas (FDT) – Eduardo Lucas;

– Ouvidoria – Wallace Oliveira;

– Conselho Municipal de Cultura (Concultura) – Tony Medeiros;

– Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – Shádia Fraxe;

– Secretaria Municipal de Educação (Semed) – Luiz Gonzaga de Souza;

– Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) – Alonso Oliveira;

– Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) – Jesus Alves;

– Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) – Sabá Reis;

– Manaus Previdência – Daniela Benayon;

– Procon Manaus – Onilda Abreu.

