Número de mortos sobe para 15 em atropelamento em Nova Orleans

O número de mortos no atropelamento em Nova Orleans, nos Estados Unidos, subiu para 15, na noite desta quarta-feira (1º).

A informação foi confirmada em comunicado oficial do legista de Nova Orleans, Dr. Dwight McKenna.

“Estamos profundamente tristes pelos trágicos acontecimentos que ocorreram no French Quarter. Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com as vítimas, suas famílias e todos os afetados”, escreveu McKenna.

“Até o momento, 15 pessoas já faleceram. Levará vários dias para realizar todas as autópsias. Assim que concluirmos as autópsias e conversarmos com os familiares, divulgaremos as identificações das vítimas”, acrescentou.

“À medida que trabalhamos diligentemente em coordenação com o Departamento de Polícia de Nova Orleans, o FBI e a Segurança Interna, continuamos comprometidos em apoiar a comunidade durante este período trágico em nossa cidade”, concluiu o legista.

O FBI identificou o suspeito do atropelamento como Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos, cidadão americano do Texas.

Autor do ataque serviu anteriormente no Exército dos EUA, segundo dois oficiais americanos.

Investigadores acreditam que suspeito, que morreu no local do crime, não agiu sozinho.

Uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico estava com o suspeito durante o atropelamento, relataram fontes policiais à CNN.

Uma das fontes também afirmou que os dispositivos suspeitos de serem explosivos foram encontrados em uma caixa de gelo na caminhonete utilizada.

O FBI, que está liderando a investigação, afirmou que está tratando o caso como um “ato de terrorismo”.

Os investigadores trabalham para descobrir o máximo de informações relacionadas ao motorista, assim como as visões políticas ou religiosas do suspeito, e também, descobrir se ele estava associado a uma organização terrorista conhecida.

*Com informações CNN

