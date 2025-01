VÍDEO: Casal é flagrado em momento íntimo na praia após réveillon

Um casal foi flagrado em um momento íntimo na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, logo após as festividades de réveillon. A cena, que chamou a atenção de banhistas e gerou repercussão nas redes sociais, levantou discussões sobre o comportamento em espaços públicos.

Nas imagens, o casal parece totalmente despreocupado com a movimentação ao redor, realizando o ato sem qualquer constrangimento. A situação foi registrada por um banhista que estava no local.

É importante destacar que, em locais públicos como praias, existem normas que proíbem a exposição de comportamentos íntimos. De acordo com o Código Penal Brasileiro, atos obscenos em espaços públicos podem ser classificados como ato libidinoso em lugar público, sujeitando os responsáveis a sanções legais. A pena pode variar de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa.

