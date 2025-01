Menino é atingido por bala perdida na cabeça enquanto dormia

Criança encontrada com o sangramento pela manhã e encaminhada para um hospital da região

Uma criança de 6 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia na casa dos pais, no bairro Alto da Terezinha, Subúrbio de Salvador, na madrugada de quarta-feira (1).

De acordo com informações preliminares, a criança havia deitado para dormir durante a noite, e ao amanhecer, os pais a encontraram com um sangramento na parte superior do rosto.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar da região, onde recebeu atendimento médico. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde. A Polícia Civil dará início às investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Fogo Cruzado

No dia 20 de dezembro, o Instituto Fogo Cruzado havia divulgado um levantamento que apontava 10 crianças atingidas por disparos de arma de fogo em 2024, em Salvador. Sendo sete delas vítimas de balas perdidas, com base nos registros entre 1º de janeiro e 19 de dezembro. Com o caso da criança de 6 anos, esse seria o oitavo registro de criança vítima de bala perdida em Salvador.

*Com informações do SBT News

