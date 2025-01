Secretaria abre inscrições para processo seletivo de Ensino Médio Técnico na FMM em Manaus

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria com a Fundação Matias Machline (FMM), abriu, nesta quinta-feira (2), as inscrições para o processo seletivo do Projeto Social Ensino Médio Técnico 2025.

A iniciativa contempla a Formação Técnica Profissional (FTP) durante o Ensino Médio, da 1ª à 3ª série, para alunos que concluíram o 9º ano em escolas da rede pública estadual.

Com 322 vagas disponíveis, o projeto proporciona uma experiência educativa em espaços de aprendizagem equipados com tecnologias educacionais adequadas à formação técnica e profissional, voltadas para os cursos de Informática e Mecatrônica. Os alunos interessados podem realizar a inscrição, on-line, até o dia 15 de janeiro, por meio do site https://fundacaomatiasmachline.org.br/.

De acordo com a coordenadora do Escritório de Projetos da Secretaria de Educação, Ádila Marta, serão admitidos no processo seletivo alunos que concluíram o 9º ano em uma escola pública no ano de 2024, que sejam nascidos a partir de 2007, tendo completos 17 anos, no máximo, até o dia 31 de dezembro de 2024.

“Esse projeto social proporciona inclusão e igualdade de oportunidades, priorizando jovens de grupos vulneráveis, uma preparação técnica e profissional para o mercado de trabalho, também proporciona o desenvolvimento integral dos estudantes com ensino em tempo integral em ambientes modernos e tecnológicos”, ressaltou.

Das 322 vagas disponíveis, 17 serão destinadas a alunos com deficiência; 33 serão destinadas a alunos pretos, pardos ou indígenas; 111 serão destinadas a candidatos que tenham Número de Identificação Social (NIS), atribuídos pelo Cadastro Único (CadÚnico); e 161 vagas serão destinadas à Ampla Concorrência.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa uma Análise de Desempenho Anual, de caráter classificatório, com base na avaliação da média final obtida no 9º ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Na segunda etapa será realizada uma análise documental, de caráter eliminatório, durante o ato de matrícula.

A homologação das inscrições será divulgada no dia 22 de janeiro de 2025, no site da Fundação Matias Machline. Seguindo o cronograma especificado no edital, os candidatos podem interpor recursos até que o resultado final seja divulgado. As matrículas serão realizadas no período entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, e as aulas iniciam no dia 3 de fevereiro 2025.

*Com informações da assessoria

