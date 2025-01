Joana Darc comemora marca de 40 mil castrações de animais no Castramóvel no AM

O projeto Castramóvel, idealizado pela deputada estadual Joana Darc (UB), atingiu mais um marco histórico no Amazonas.

Desta vez, mais de 40 mil castrações foram confirmadas pela parlamentar, por meio das redes sociais. As três unidades ativas operam desde outubro de 2021, percorrendo os bairros da capital e do interior do Estado.

Joana foi a responsável por destinar emendas parlamentares para a criação e funcionamento dos castramóveis. As atividades do Castramóvel são realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente do Amazonas (Sema). Para Darc, a expectativa é de que o projeto atinja a marca de 50 mil castrações antes do final de 2025.

“Atingimos essa meta em 4 anos e esperamos chegar à marca de 50 mil castrações de animais até, ou antes, do final de 2025. Esse é um projeto que já visitou comunidades no interior do Amazonas de forma histórica, pois há municípios que nunca tinham recebido uma ação de castração e, através do nosso mandato, conseguimos levar castração e bem-estar aos animais do interior e, também, da capital do Estado”, afirmou.

Conscientização

Presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam) e médica veterinária, Joana defende que a castração de cães e gatos seja ampliada, no Estado, para conscientizar os tutores dos benefícios para si, para os animais e para a saúde pública amazonense.

“Nas nossas ações, distribuímos panfletos sobre os benefícios da castração para os animais e como o tutor é beneficiado com esse ato. Inclusive, isso é uma questão de saúde pública, pois evita a procriação indesejada nas fêmeas e, ainda, reduz o número de animais abandonados, principalmente nas cidades de difíceis acessos, evitando que as zoonoses se proliferem em solo amazonense”, ressaltou.

Viajando pelo Amazonas

Em 2022, o Castramóvel visitou comunidades de difícil acesso na Calha do Rio Negro, inclusive, para tal feito, foi necessário o uso de embarcações exclusivas para abrigar as unidades móveis. Foram contemplados os municípios de Autazes, Barcelos, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro.

Em Manaus, somente em 2024, o Castramóvel percorreu vários bairros da capital, como Japiim, Cidade Nova, Planalto, Lago Azul, Grande Vitória e muitos outros.

Agendamento para castração

As Unidades Móveis de Castração atuam na sede da Sema, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro (após a Aleam), no bairro Parque 10 de Novembro, de segunda a sexta-feira, para manter a regularidade dos atendimentos e ampliar ainda mais o serviço.

O agendamento para vagas na Sema ocorre através do disque-castração, por mensagem via WhatsApp, no número (92) 98602-4456. Para realizar o agendamento, o interessado deve ter em mãos o RG, CPF, comprovante de residência, ter informações básicas sobre o animal e enviar uma foto do pet.

*Com informações da assessoria

