Dólar e Ibovespa caem no 1º pregão de 2025

Após chegar a bater R$ 6,22 na primeira sessão de 2025, o dólar encerrou esta quinta-feira (2) em queda, em sessão marcada por baixa liquidez. Entre altos e baixos no dia, o Ibovespa acabou fechando em queda.

O dólar à vista encerrou os negócios em baixa de 0,22%, a R$ 6,1651 na venda. Já o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, recuou ligeiros 0,13%, aos 120.125,39 mil pontos.

Nos negócios, papéis ligados ao petróleo subiram acompanhando a alta da commodity no exterior. Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 1,29, ou 1,73%, para US$ 75,93 por barril, depois de subirem na terça-feira (31), o último dia de negociação de 2024.

Na segunda-feira (30), quando ocorreu a última sessão de 2024, o dólar à vista fechou em queda de 0,22%, a R$ 6,179. No ano, a moeda norte-americana acumulou alta de 27,36%.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

