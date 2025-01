Repórter de Manaus se joga de carro após sofrer tentativa de feminicídio

A repórter Sabrina Nobre, de 24 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio após ser agredida pelo seu ex-namorado, Jairo Monzas, de 40 anos, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

O crime foi exposto pelo apresentador Willace Souza em suas redes sociais. De acordo com a vítima, ela saiu de um evento e acabou aceitando a carona do ex-namorado. Durante o trajeto, o homem começou a agredir a jornalista, principalmente com socos no rosto.

Em desespero, Sabrina se jogou do carro em movimento e conseguiu se distanciar do carro. A vítima procurou a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), na Zona Centro-Sul de Manaus e registrou um boletim de ocorrência.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱