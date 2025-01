Fast Clube estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Botafogo, nesta quinta (2)

Essa será a quarta partipação consecutiva do Tricolor de Aço no maior campeonato de base do Brasil

Tudo pronto para a estreia do Fast Clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a Copinha. Integrante do Grupo 1 com sede em Votuporanga (SP), o Tricolor de Aço vai encarar o Botafogo (RJ), no Estádio Municipal Plínio Marin, às 20h30 (horário de Manaus). A partida terá transmissão do SporTV.

Experiência na competição

O Fast Clube têm se provado uma potência na base amazonense. Essa será a quarta partipação consecutiva do Tricolor de Aço no maior campeonato de base do Brasil. Para 2025, o Rolo Compressor viajou com 24 atletas no elenco, que vão em busca da classificação para a segunda fase.

Depois de enfrentar o Glorioso, o Fast terá como adversários o Votuporanguense (SP), time da casa, e o Floresta (CE).

