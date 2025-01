Após perder bebê, Maíra Cardi se emociona ao postar carta aberta

Notícia sobre a perda foi compartilhada nesta quinta-feira (2); terceiro filho era fruto do seu relacionamento com o coach de finanças Thiago Nigro

Após revelar que perdeu o bebê que estava esperando, a influenciadora Maíra Cardi, 41, retornou as redes sociais, desta vez, para postar uma carta aberta sobre o episódio. Seu terceiro filho era fruto do seu relacionamento com o coach de finanças Thiago Nigro, 34.

“Assim que perdemos nosso primeiro filho juntos, houve silêncio ensurdecedor. As palavras somem nessa hora. Os pensamentos começam a tentar achar respostas e justificativas para essa dor descabida. Até que chega o pesado e cruel por que”, cita no começo de sua mensagem.

Na sequência, ela menciona que tudo vem de Deus é bom e o que não vem, não lhe interessa. “Não tem porque me colocar no lugar de vítima e vítimas não se responsabilizam por nada, não evoluem, não aprendem, não melhoram (…). Tudo o que vem de Deus vem com o para quê. (…) Isso aconteceu para que eu aprendesse o quê? Para que eu evoluísse onde? Para que eu compreendesse o quê? Para que mudasse o quê?”, acrescenta.

Em sua carta, ela também relatou como contou para a filha, Sophia, 6, fruto do seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar, sobre a perda do bebê. Ela já havia relatado que quando descobriu a gravidez, ficou apreensiva para contar para a menina porque, há alguns meses, a babá dela morreu após dar à luz e deixou três filhos.

“Passamos para pegá-la: ‘Filha, o coraçãozinho do nosso bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu’. A primeira pergunta que ela fez foi: ‘Por quê?’. Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos. E ele sabia do futuro do nosso bebê e o que era melhor para ele. Agora ele está feliz com Deus. No final da noite ela me disse: ‘Agora a Thaís pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê. E agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela está. Vai ser bom para ela, que estava sozinha’”, contou.

Por fim, Maíra diz que estava tomando um medicamento, a progesterona, para “segurar o bebê”, quando começou a ter sangramentos, há duas semanas.

“A grande questão é que o remédio que eu tomei pra fica tudo coladinho no meu corpo, deixou tudo coladinho e agora o meu corpo não tá expulsando o bebê. Ele tá morto aqui dentro de mim, ainda está aqui. Deus é realmente perfeito, sabe de todas as coisas. Meu corpo já estava expulsando o bebê há alguns dias porque já sabia que o coração ia parar. Mas como eu tomei o remédio pra segurar, isso não aconteceu”, explica.

No final da gravidez, ela conta que está inchada, que engordou, está cheia de espinha e celulite, devido ao excesso de hormônio.

“Mas nada disso me importaria se eu estivesse grávida. Mas eu não estou. E agora eu tenho que aguardar o bebê sair daqui de dentro. Se ele não sair, eu tenho que fazer uma cirurgia para aspirar. Coisas que só quem passa, entende”, finaliza, aproveitando o espaço para agradecer pela experiência da gestação.

Maíra e Thiago anunciaram a gravidez no começo de dezembro. Quando a influenciadora dividiu com os seus seguidores que teve sucesso na tentativa de engravidar, disse que os médicos haviam detectado que a gestação era impossível porque ela não estava ovulando.

“Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor!”, escreveu ela na época.

*Com informações da CNN Brasil

