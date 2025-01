Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas na Califórnia

Um avião de pequeno porte caiu no telhado de um depósito de móveis no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, na tarde de quinta-feira (2). Segundo Kristy Wells, porta-voz da polícia local, duas pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas no incidente.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação disse que o avião era um RV-10 monomotor da Vans Aircraft, de quatro lugares. A aeronave caiu menos de dois minutos depois de decolar do Aeroporto Municipal de Fullerton, em Orange County. Wells informou que o piloto tentou fazer um pouso de emergência, mas não informou o motivo.

Imagens aéreas mostraram fumaça saindo do telhado do depósito, onde pelo menos 200 pessoas trabalhavam no momento da queda do avião. Equipes de bombeiros se mobilizaram rapidamente para conter o incêndio – provocado pela colisão – e fazer as operações de resgate. Dos 18 feridos, 10 precisaram ser hospitalizados.

USA 🇺🇸 Small plane crashes into commercial warehouse in Fullerton, California. Reports of casualties. pic.twitter.com/1BGq8avsPe — Maria P (@damadanoite14) January 3, 2025

A causa da queda do avião está sendo investigada. Pelas redes sociais, o prefeito de Fullerton, Fred Jung, afirmou que irá fornecer apoio na apuração dos fatos. “A cidade de Fullerton está empenhada em fornecer apoio a todos os afetados e trabalhar com as agências envolvidas para descobrir os detalhes deste incidente”, escreveu.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱