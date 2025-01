Filme ‘Ainda Estou Aqui’ é pré-indicado ao ‘Oscar britânico’

O filme “Ainda Estou Aqui” apareceu, nesta sexta-feira (3), na lista dos pré-indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do British Academy Film Awards (Bafta), premiação popularmente conhecida como o Oscar britânico.

A atriz Fernanda Torres, 59, não foi listada nas categorias de atuação.

A longa brasileiro é uma das 10 produções que concorrem às cinco vagas da lista final de indicados ao troféu, cujo vencedor será anunciado na cerimônia que acontecerá no dia 16 de fevereiro, em Londres.

O Brasil já faturou o prêmio desta categoria uma vez com outro filme de Walter Salles, “Central do Brasil”, protagonizado por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres.

Confira a lista de filmes com os quais “Ainda Estou Aqui” concorrerá:

“Tudo Que Imaginamos Como Luz”

“Black Dog”

“O Conde de Monte Cristo”

“Emilia Pérez”

“Flow”

“The Girl with the Needle”

“Kneecap — Música e Liberdade”

“La Chimera”

“The Seed of the Sacred Fig”

A atriz Fernanda Torres, que protagoniza o filme vivendo Eunice Paiva, não apareceu na lista de pré-indicadas das categorias de atuação. Nomes como Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) e Nicole Kidman (“Babygirl”) aparecem na lista de Melhor Atriz. Ariana Grande (“Wicked”), Margareat Qualley (“A Substância”) e Selena Gomez (“Emilia Pérez”) estão na de Melhor Atriz Coadjuvante.

A brasileira, no entanto, foi homenageada no Critics Choice Awards 2024 e está indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece neste domingo (5).Play Video

A lista final de indicados ao Bafta 2025 será divulgada pela Acadêmica Britânica na próxima sexta-feira (10).

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱