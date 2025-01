Inovameta lança curso de Regulagem de Máquinas Injetoras para fortalecer o PIM

Formação Técnica visa atender as demandas do Polo Industrial de Manaus

A Inovameta Consultorias e Treinamentos, referência em capacitação no Polo Industrial de Manaus (PIM), anuncia uma oportunidade exclusiva de Regulador de Máquina Injetora (RMI), com foco em qualificação técnica e empregabilidade.

A formação será realizada de 13 a 31 de janeiro de 2025 e conta com vagas limitadas. A capacitação inclui treinamento teórico aplicado à prática, garantindo que os participantes estejam aptos a atender às demandas do setor industrial. Com um salário médio inicial de R$ 4 mil, a profissão de regulador de máquinas injetoras oferece uma ótima perspectiva de carreira.

O curso de RMI é ideal para quem busca ingressar ou se destacar na indústria de transformação plástica.

A profissão de regulador de máquinas injetoras está em alta no mercado, especialmente após o crescimento de 1,7% no setor de transformação plástica em setembro de 2024, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE.

O curso tem um investimento de R$ 1.280, que pode ser parcelado em até 12x. Para garantir a inscrição e conhecer mais detalhes, o interessado deve acessar o link: https://cursodermi.inovameta.com.br/curso-de-rmi-2025. Outras informações pelo (92) 98472-3026.

Cursos gratuitos em EAD

Além do curso de RMI, a Inovameta oferece capacitações gratuitas em SMED, TBO e White Belt, com certificação, na modalidade de ensino a distância (EAD).

Estes cursos, disponibilizados na plataforma Inovameta Edtech, foram idealizados pelo CEO da empresa, Hilton Eduardo Neto, como uma iniciativa para democratizar o acesso ao conhecimento.

Referência em qualificação

A Inovameta Consultorias e Treinamentos se consolidou como uma referência no Polo Industrial de Manaus (PIM), oferecendo serviços especializados que impulsionam a eficiência e a competitividade das indústrias locais.

Fundada e liderada por Hilton Eduardo de Oliveira Neto, mestre em Ciências e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e especialista em plásticos com experiência internacional, a empresa destaca-se pela excelência de sua equipe composta por mestres e doutores.

Sob a liderança de Hilton Neto, que possui uma sólida trajetória internacional, incluindo colaborações nos Estados Unidos com a Asahi Kasei Plastics North America, a Inovameta ampliou significativamente sua atuação. Inicialmente focada no Amazonas, a empresa expandiu suas operações para as regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil, atendendo a uma crescente demanda por treinamentos especializados e consultorias industriais.

Possui parcerias estratégicas com empresas do PIM e instituições de ensino superior. Atualmente, atende a mais de 20 empresas do Polo, contribuindo para a formação de mais de 3500 profissionais certificados.

Entre os parceiros de destaque está a fábrica Bic da Amazônia, onde a Inovameta implementou treinamentos na escola de manufatura da empresa, valorizando a mão de obra interna e promovendo o desenvolvimento contínuo dos colaboradores.

A empresa também colabora com o Grupo Ser Educacional, administrador da UniNorte no programa nacional SPONSOR.

“A expertise da Inovameta em treinamentos técnicos na área de plásticos, aliada à experiência internacional de nossa equipe, posiciona a empresa como líder no segmento no Amazonas. Nossa metodologia inovadora e conteúdo personalizados atendem às necessidades específicas de cada cliente, garantindo resultados precisos e excelência educacional para industriários,” afirma Hilton Eduardo Neto.

Com a expansão para outras regiões do Brasil, a Inovameta reafirma seu compromisso com a qualidade e a inovação, contribuindo para o desenvolvimento da indústria nacional e fortalecendo sua posição como parceira estratégica para empresas que buscam excelência operacional e competitividade no mercado.

“Aproveite esta oportunidade única de transformar sua carreira! Garanta sua vaga e faça parte do grupo de profissionais altamente qualificados da indústria de transformação plástica”, estimula Neto.

