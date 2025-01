INDT Educacional abre inscrições gratuitas para capacitação em inovação para a Indústria 4.0

O INDT Educacional, vinculado ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), em parceria com a Tecplam Indústria Eletrônica Ltda., abriu inscrições gratuitas até o dia 12 de janeiro para a capacitação em Inovação para a Indústria 4.0. São apenas 5 vagas para a comunidade. Os interessados devem se inscrever pelo site www.indt.org.br.

A capacitação, com bolsa integral, tem carga horária de 120 horas e formará Auditores Internos de Prontidão Tecnológica da Indústria 4.0.

Dezesseis desses estudantes são colaboradores da Tecplan. As outras cinco vagas são abertas ao público, em geral.

Entre os temas a serem abordados estão Fundamentos da Indústria 4.0; Tecnologias habilitadoras e sistemas de manufatura avançada; Design Thinking aplicado à inovação; Avaliação de maturidade e prontidão tecnológica; e Criação de roadmaps estratégicos para transformação digital, entre outros.

De acordo com a diretora de Inovação do INDT, Luana Lobão, a capacitação reflete um esforço conjunto para impulsionar a inovação na região amazônica.

“Nosso objetivo é capacitar profissionais que poderão diagnosticar e melhorar processos industriais, promovendo a competitividade do PIM e contribuindo diretamente para o desenvolvimento regional. É uma oportunidade única para quem deseja se destacar no mercado tecnológico”, ressalta.

Além de beneficiar a indústria investidora, o projeto apoia o desenvolvimento do ecossistema local, alinhando-se ao Programa Prioritário de Indústria 4.0 (PPI 4.0), com foco na educação profissional na Amazônia Ocidental e no Amapá.

As aulas começam no dia 21 de janeiro na sede do INDT, na Av. José Moacir Teberga de Toledo, 1520, no Parque Mosaico (Planalto). É importante ler o edital completo que consta no site e redes sociais do INDT.

Quem pode participar

O curso é voltado para estudantes e profissionais que desejam obter uma compreensão prática sobre a Análise de Prontidão e Maturidade na Indústria 4.0, bem como explorar aspectos de Inovação e Transformação Digital.

O requisito mínimo de formação é ter no mínimo o Ensino Médio-Técnico e/ou Graduação em áreas correlatas à tecnologia e Indústria, como: Engenharia de Produção, Mecânica, Elétrica, Automação, Gestão industrial e áreas afins.

*Com informações da assessoria

