Família de menino desaparecido há 1 ano faz protesto no RJ

Familiares do menino Edson Davi, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca há um ano, organizaram um ato na manhã desta sexta-feira (3) no mesmo local onde ele foi visto pela última vez.

A família faz manifestação nesta sexta e também no sábado (4). A partir das 10h, o grupo já se juntava no Posto 4 da Barra da Tijuca carregando cartazes com fotos da criança.

Outros protestos já haviam acontecido antes. No primeiro e no sexto mês do desaparecimento, os parentes do garoto também convocaram atos que cobravam respostas das autoridades. ”Precisamos de respostas, de solução do caso e, principalmente, justiça pelo Edson”, disse a mãe Marize Araújo.

Marize não aceita hipótese da Polícia Civil de que filho possa ter sido vítima de afogamento. A conclusão de uma investigação particular endossa tese que já era defendida pela família, de que o garoto não se afogou em 4 de janeiro de 2024. Advogados da família pedem ainda que policiais civis considerem investigar possível rapto.

Relembre o caso

Edson Davi brincava com outras duas crianças ao lado da barraca do pai. Ele fez um lanche por volta de 15h30 e saiu do Posto 4 para se juntar aos outros meninos em 4 de janeiro do ano passado.

Menino sumiu enquanto o pai fechava uma conta em barraca onde trabalhava. Edson dos Santos Almeida diz ter notado o desaparecimento do filho por volta das 16h50.

Polícia já descartou estrangeiro como suspeito. O homem acompanhava as crianças que brincaram com Edson Davi antes do desaparecimento, mas câmeras de segurança mostraram o menino indo em direção à areia, enquanto há imagens do estrangeiro indo embora.

Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o menino na beira do mar. Ele aparece em uma gravação cerca de 1h30 antes do desaparecimento, em imagens de uma pessoa que estava na praia naquele dia.

Edson chegou a ser confundido com um menino em lanchonete, mas pista era falsa. No dia 5 de janeiro, circulou nas redes sociais uma foto de um menino parecido com Edson Davi comendo em uma lanchonete. Mais tarde, porém, a família e a polícia confirmaram que não era ele.

Afogamento passou a ser a principal linha de investigação. Quem tiver informações pode ligar para os números (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129 ou tentar contato pelo WhatsApp no (21) 98322-0338. O anonimato é garantido.

*Com informações do UOL

