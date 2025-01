Inscrição para as creches municipais de Manaus inicia nesta segunda-feira (6)

Pais ou responsáveis por crianças de 1 a 3 anos de idade devem ficar atentos ao período de inscrição para as creches da Prefeitura de Manaus, que começa nesta segunda-feira (6) e término na quinta-feira (9). O processo deve ser realizado no endereço eletrônico: https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br/.

Após a inscrição, a criança estará habilitada a participar do processo seletivo, de caráter classificatório, considerando os critérios de prioridade de atendimento e as regras estabelecidas no edital, que está disponível no próprio site.

O processo de inscrição é totalmente gratuito e, caso a pessoa não tenha acesso à internet, ela poderá ir a qualquer unidade de ensino para realizar o atendimento.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) possui 27 creches e 10.498 vagas, sendo 7.588 vagas novas, distribuídas nas turmas do Maternal 1, 2 e 3. A gerente de Matrícula, Darlene Liberato, alerta os responsáveis sobre as inscrições

“Os pais ou responsáveis devem ter muita atenção ao preencher o cadastro, pois qualquer informação errada pode acarretar a eliminação da inscrição. Os interessados também devem seguir as regras do edital”, afirmou a gerente.

O resultado da inscrição está previsto para o dia 17 de janeiro, no próprio site da inscrição. Os responsáveis devem confirmar a matrícula na unidade de ensino escolhida entre os dias 20 e 22/1, com todos os documentos necessários.

“É importante que a unidade escolhida seja a mais próxima de sua residência, já que, durante o ano letivo, não será possível realizar transferências. Além disso, todas as creches possuem uma lista de cadastro reserva. O responsável também deve levar todos os documentos necessários para efetivar a matrícula”, completou Darlene.

Documentos

Para a seleção do candidato, serão analisados os critérios de prioridade para atendimento, que são: Inscrição no CadÚnico, criança com deficiência e/ou atípica; medida protetiva concedida pelo juiz; mãe trabalhadora; mãe adolescente; filho de servidor da Semed na escola de sua lotação.

Além dos critérios de prioridade, existe a ordem de desempate, que avalia o candidato com menor renda per capita familiar dentro da classificação do CadÚnico; proximidade do endereço informado à creche desejada; e, persistindo o empate, terá preferência a criança mais velha, considerando ano, mês, dia e hora de nascimento, conforme registrado na certidão de nascimento.

