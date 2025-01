Liquidações de janeiro devem atrair clientes

As promoções de janeiro de lojas do comércio varejista, supermercados e shoppings ganham força a partir desta sexta-feira (3).

Os consumidores podem encontrar produtos com até 80% de desconto e conseguem aproveitar as liquidações até a metade deste primeiro mês do ano.

Muitos lojistas aproveitam a época das compras de material escolar e fazem queima de estoque dos itens de final de ano, o que os ajuda a faturar.

Cíntia Senna, sócia-executiva da Dsop, organização com foco em educação financeira, afirma que aqueles que se planejaram para as compras devem realizar uma pesquisa antecipada para acompanhar os valores dos produtos.

“Essa ação vai ajudar o consumidor a ter certeza de que aquilo que está sendo comprado, de fato, está no momento de liquidação e que possui um desconto representativo”, diz a educadora financeira.

Alguns sites, como o Buscapé, também podem ser utilizados para a realização de uma comparação temporal dos preços.

Os consumidores não podem esquecer que, no início do ano, há uma série de compromissos financeiros já estabelecidos, como o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a compra de material escolar e um aumento da dívida no crédito por conta do alto volume de gastos nos meses de novembro e dezembro.

Para evitar as dívidas, Cíntia indica não fazer compras parceljadas, dando prioridade para os pagamentos à vista. Isso só pode acontecer, no entanto, se um planejamento prévio tiver sido realizado.

Caso sejam feitas compras no crédito, é recomendada uma avaliação sobre o quanto de crédito será destinado para essa finalidade.

“É preciso também considerar se essa compra é realmente necessária e qual é a minha capacidade de assumir uma nova prestação para evitar uma futura inadimplência”, diz a especialista.

Outra forma de evitar os gastos em excesso é com a determinação de um orçamento para as compras nesse período em conjunto à elaboração de uma lista de itens prioritários.

Os consumidores devem estar atentos também aos gastos financeiros recorrentes em suas vidas, como as compras de mercado, por exemplo, antes de assumirem novos compromissos.

Carrefour

O Carrefour terá um saldão durante toda a primeira semana de janeiro com produtos nos setores de bazar, eletrônicos e têxtil com até 70% de desconto. Aqueles que comprarem itens eletrônicos poderão ainda parcelar as compras em até 15 vezes sem juros nos cartões Carrefour.

Casas Bahia

A rede Casas Bahia conta com a campanha Liquidação Super Fantástica durante todo o mês de janeiro. A promoção é inspirada no universo geek e permite parcelamentos em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia ou 24 vezes no carnê.

A campanha inclui smartphones, eletrodomésticos, móveis e itens de tecnologia. Os descontos devem chegar a 50% e podem ser encontrados nas lojas físicas e no site da varejista.

Amazon

A Amazon já deu início à sua promoção de volta às aulas, que terá validade até o dia 28 de fevereiro. Os descontos são de até 40% e é possível conseguir descontos progressivos a partir da compra de cinco itens.

Marisa

Entre os dias 2 e 5 de janeiro, as lojas Marisa farão a sua tradicional Liquidação da Banana. Os clientes encontrarão peças a partir de R$ 9,99, com descontos que chegam a até 70%. A liquidação valerá para as lojas físicas, o site e o app da rede.

Renner

A Renner já conta com promoções exclusivas no site e no aplicativo da marca com ofertas de até 70% para produtos selecionados.

Nas lojas físicas, os descontos são de até 60% em itens com etiqueta amarela. A promoção é válida para produtos das categorias feminino, masculino, infantil, moda praia e moda íntima, bolsa e calçados e perfumaria e cosméticos.

Os clientes que optarem por efetuar o pagamento com o cartão Renner podem parcelar em até sete vezes sem juros e ganhar 15% de cashback.

