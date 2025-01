Técnico português Artur Jorge deixa o comando do Botafogo

O Alvinegro agora procura o brasileiro André Jardine, do América-MEX, para ocupar o lugar de Artur Jorge

O técnico português Artur Jorge não comanda mais o time profissional do Botafogo. A equipe de General Severiano anunciou o fim do contrato com o treinador na noite desta sexta-feira (3).

O treinador, que chegou ao Botafogo em abril de 2024, comandou o Alvinegro em 55 partidas (somando 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas). Neste período a equipe conquistou os títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

“O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve”, anunciou o Botafogo em postagem nas redes sociais.

De acordo com o ‘ge’, o Botafogo agora procura o brasileiro André Jardine, do América-MEX, para ocupar o lugar de Artur Jorge. O técnico foi um dos entrevistados por John Textor e é apontado como favorito para a posição deixada pelo português, que vai para o Al-Rayyan, do Catar.

André Jardine é considerado um dos maiores treinadores da história do América-MEX e não pretendia sair do clube, mas gostou do que fora exposto por Textor. O brasileiro comanda o time mexicano desde junho de 2023 e já conquistou seis títulos.

*Com informações de Agência Brasil e ge

