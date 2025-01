Vídeo mostra trio de assaltantes armados rendendo família na Zona Norte de Manaus

Polícia busca paradeiro de suspeito de participar do roubo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três suspeitos armados renderam uma família que chegava em casa, na rua Jerusalém, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, no dia 17 de dezembro de 2024.

Nas imagens é possível ver que uma mulher desce do carro e abre a garagem, enquanto o motorista se prepara para manobrar o veículo. Neste momento, os três suspeitos saem do carro apontando armas para os integrantes da família.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° DIP, o trio roubou cerca de R$ 100 mil da família. A polícia busca o paradeiro de Adelson Duarte Pereira, suspeito de participar do crime.

Adelson já possui antecedentes criminais por outros roubos a residências, entre um deles, tendo como vítima um empresário.

“Solicitamos a ajuda da população para localizar o infrator, a fim de que possamos efetuar sua prisão e retirá-lo de circulação”, afirmou o delegado.

A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Adelson Duarte Pereira entre em contato pelo número (92) 98116-9099, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu Cícero Túlio.

