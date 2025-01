Mulher é baleada na cabeça por traficante que cobrava dívida do filho

Mulher foi atingida com tiro de raspão

Uma mulher, de 53 anos, foi baleada na cabeça, na véspera de Ano-Novo, por causa de uma dívida de drogas do próprio filho. Segundo consta no boletim de ocorrência (B.O.), obtido pelo site Metrópoles, ele devia R$ 400, mas só tinha R$ 100 para pagar ao traficante. O caso ocorreu em Roseira, no interior de São Paulo.

Policiais militares apreenderam sete pinos de cocaína no local e solicitaram uma perícia da residência. Na madrugada de quarta-feira (1º), o suspeito de ter atirado, um homem de 18 anos, foi preso. O caso foi registrado como tráfico de drogas e tentativa de homicídio na Delegacia de Aparecida.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o tiro foi de raspão.

“A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Aparecida e permaneceu em observação”, informou a pasta, em nota.

*Com informações do Metrópoles

