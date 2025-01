Freira brasileira se torna a pessoa mais velha do mundo, diz instituto

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha do mundo, segundo o LongeviQuest, instituto especializado no assunto. A confirmação foi anunciada, neste sábado (4), após a morte da japonesa Tomiko Itooka, que faleceu em 29 de dezembro de 2024 com a mesma idade.

Quem é a pessoa mais velha do mundo?

Inah Canabarro Lucas nasceu em 8 de junho de 1908, no município gaúcho de São Francisco de Assis (RS), a cerca de 430 km da capital Porto Alegre.

De acordo com informações do site do LongeviQuest, que conheceu a gaúcha pessoalmente em fevereiro do ano passado, Inah começou a vida religiosa aos 16 anos, no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento (RS). Ela virou freira na capital do Uruguai, Montevidéu, em dezembro de 1928.

Dois anos depois, retornou ao Brasil para morar no Rio de Janeiro e trabalhar como professora de português e matemática em uma escola na Tijuca. Na década de 1940, a gaúcha se fixou novamente em Santana do Livramento, onde seguiu lecionando.

Em 2018, ao celebrar 110 anos, Inah recebeu uma benção apostólica do papa Francisco. Ela também ganhou um certificado do pontífice e o exibe com orgulho na comunidade onde vive.

Em 2018, ao celebrar 110 anos, Inah recebeu uma benção apostólica do papa Francisco. Ela também ganhou um certificado do pontífice e o exibe com orgulho na comunidade onde vive.

Outros recordes de Inah

A freira gaúcha ainda é dona de diversas outras marcas, segundo o LongeviQuest. Veja:

+ Vigésima pessoa mais velha nos registros históricos: Inah se tornou a pessoa mais velha no Brasil em 2022, após a morte de Antonia da Santa Cruz, que tinha 116 anos. Depois, virou a pessoa mais velha da América Latina e da América do Sul após falecimento da colombiana Sofia Rojas, também em 2022;

+ Segunda freira mais velha da história: Inah é superada apenas pela francesa Lucile Randon, conhecida como irmã André, que morreu aos 118 anos e 340 dias, em 223. A brasileira ainda é a última pessoa viva nascida em 1908 e uma das três pessoas vivas nascidas na década de 1900.

Homem mais velho do mundo também é brasileiro

João Marinho Neto, de 112 anos, foi oficializado como homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes, em 2024.

Natural de Maranguape, no Ceará, onde nasceu em família de agricultores, Neto assumiu posto após morte do britânico John Tinniswood, que também tinha 112 anos.

*Com informações do SBT News

