Incêndio em shopping deixa mais de 500 animais mortos

Mais de 500 animais morreram após um incêndio atingir um shopping na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3). Segundo autoridades, os animais estavam em um pet shop localizado dentro do shopping. Ao todo, o incêndio durou quase duas horas e mais de 45 bombeiros precisaram trabalhar para conter as chamas.

Jason Evans, porta-voz do Corpo de Bombeiros e Resgate de Dallas (DFR), informou que, embora o incêndio não tenha atingido o pet shop, uma grande quantidade de fumaça entrou no estabelecimento, intoxicando 579 animais. Entre as vítimas, estão cachorros, gatos, pássaros e hamsters. Outros animais foram resgatados com vidas.

“Enquanto o pessoal da DFR fazia buscas e tentava resgatar, todos os animais da loja, infelizmente, morreram devido à inalação de fumaça”, disse Evans.

O porta-voz ressaltou que nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio. A estrutura do shopping, por sua vez, foi severamente danificada, perdendo parte do telhado. Evans acrescentou que as equipes trabalham para descobrir a causa do incêndio.

*Com informações do SBT News

