Suposta intoxicação mata três cavalos em haras de Manaus

Três cavalos morreram em decorrência de uma suposta intoxicação no Haras Nilton Lins, em Manaus. Além das três vítimas, outros animais também ficaram doente.

A suspeita é de que os animais tenham sido vítimas de botulismo, em que a toxina afeta o controle motor e, por isso, causa diversas complicações.

De acordo com a Nilton Lins, ao identificarem os primeiros sintomas, a instituição tomou todas as medidas necessárias para proteger os demais animais e controlar a situação.

Em nota, eles ainda especificaram quais medidas foram tomadas para evitar a morte de mais animais no local, dentre elas:

Isolamento da área afetada: A área identificada como potencial fonte de contaminação foi imediatamente isolada para evitar qualquer propagação. Atendimento veterinário especializado reforçado: Todos os animais estão sob monitoramento contínuo de uma equipe de médicos veterinários altamente qualificados, com suporte de farmacêuticos clínicos. Desinfecção rigorosa: O local está sendo submetido a um processo minucioso de limpeza e desinfecção. Troca de insumos alimentares: Foi feita a substituição imediata da ração fornecida aos animais, como medida preventiva adicional. Monitoramento constante: Garantimos vigilância 24 horas para acompanhar a saúde dos demais animais.

“Enfatizamos que lamentamos profundamente as perdas e estamos empenhados em assegurar que situações como esta não se repitam. Reforçamos nosso compromisso histórico e permanente com a saúde, segurança e bem-estar dos animais sob nossa responsabilidade, assim como de total transparência com nossos clientes”, disse a Nilton Lins, em nota.

A Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (ADAF) já foi comunicada e, no momento, conduz uma investigação detalhada para identificar a origem exata da toxina, além de fortalecer os protocolos preventivos.

