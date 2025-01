Homem que degolou adolescente no Pará é preso ameaçar comerciante no AM

Jean Junho Costa Silva, de 31 anos, foi preso, neste sábado (4), em Apuí (distante mais de 1.000 quilômetros de Manaus) pelo homicídio de Henrique dos Santos Fernandes, que tinha 16 anos. O crime ocorreu no dia 28 de março de 2024, na cidade de Pacajá, no Pará.

Conforme o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, na ocasião do crime, o adolescente foi a óbito após ser degolado pelo autor. Quanto ao cumprimento do mandado, foi realizado no momento em que o indivíduo foi apresentado na delegacia por uma guarnição da Polícia Militar, por ameaça contra uma comerciante do distrito de Sucudurí, em Apuí, e por ter tentado subornar os policiais militares que efetuaram sua prisão.

“Na delegacia, o homem se identificou com nome falso, todavia, após algumas pesquisas, a equipe policial da 71ª DIP identificou o nome verdadeiro do suspeito e verificou que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo homicídio do adolescente”, contou o delegado.

Segundo o delegado, além de ter a ordem judicial cumprida em seu nome, o indivíduo ainda responderá por ameaça, corrupção ativa e falsa identidade.

“Quanto ao homicídio, ele está à disposição da Justiça do Pará, por onde será julgado”, finalizou o delegado.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱