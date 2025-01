Empresário desaparece em suposta confusão após compra de drogas

O empresário Bruno Lorenzo Moreira, de 27 anos, desapareceu no litoral de São Paulo. O homem foi visto pela última vez no domingo (29), quando estava acompanhado de um amigo, no bairro Vila Caiçara, na Praia Grande.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SPP), o boletim de ocorrência informa que Bruno e o amigo teriam saído para comprar entorpecentes e se envolveram em uma confusão.

O amigo conseguiu fugir e, desde então, não sabe o que ocorreu com o desaparecido. Ainda em nota, a SSP confirma que o caso segue sob investigação pela Polícia Civil e que o celular do homem foi localizado no dia 1º em Mongaguá, outra praia do litoral de São Paulo.

Familiares de Bruno não confirmam a versão de que o jovem teria saído para comprar drogas. Em contato direto com a CNN, a tia da vítima disse que quem está atrás de todas as informações sobre o caso é o irmão de Bruno e que a família está completamente desestruturada diante do que aconteceu. “Não temos o que falar, não sabemos de nada. Ele não é usuário e ele não foi atrás de entorpecente”, afirmou.

A prima da vítima, Liese Andrade, publicou em suas redes sociais o desaparecimento de Bruno e afirmou que ele é “um rapaz de família cristã, casado, trabalhador, bom filho e bom marido”.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 3º DP de Praia Grande que atua para localizá-lo, bem como esclarecer os fatos.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱