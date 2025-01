Carro pega fogo no meio de avenida no interior do Amazonas

Um carro pegou fogo no meio da avenida Tiradentes, em Nhamundá (distante 375 quilômetros de Manaus), durante a noite de sábado (4).

Segundo testemunhas, as chamas iniciaram no motor do veículo e rapidamente se espalharam para as demais áreas.

A densa nuvem de fumaça chamou a atenção de quem passava pelo local, e a população ajudou o proprietário do veículo a encontrar um extintor de incêndio para controlar as chamas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

