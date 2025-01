VÍDEO: Carro capota e cai dentro de igarapé após colisão em Manaus

Um carro precisou ser guinchado de dentro do igarapé do Passarinho após um acidente de trânsito no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, durante a noite de sábado (4).

Não há informações sobre como o acidente ocorreu, mas, pelas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o outro carro envolvido está com a parte frontal bastante danificada.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma equipe de guincho tenta retirar o veículo de dentro do igarapé. Até o momento, não há informações sobre feridos.

