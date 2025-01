Flamengo contrata zagueira amazonense Flávia Mota

Natural de Manacapuru, Flávia Mota estava no Palmeiras

O Flamengo acertou a contratação da zagueira amazonense Flávia Mota, 23 anos. A jogadora natural de Manacapuru (distante 78 quilômetros de Manaus) assinou contrato até 2026 com o time profissional de futebol feminino e chegou ao Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (5).

Flávia é o quinto reforço confirmado pelo Rubro-Negro e vai estar presente na reapresentação da equipe, no decorrer da semana.

Revelada pelo Iranduba, Flávia se destacou e foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-20, em 2020, para o Sul-Americano Feminino da categoria. No futebol brasileiro, jogou por América-MG, Red Bull Bragantino e, mais recentemente, Palmeiras. No time de Bragança Paulista, foi campeã do Campeonato Brasileiro Série A2 em 2023.

Veloz e muito técnica, a defensora é boa no jogo aéreo e se destaca pela precisão nos desarmes e nos passes longos. Ciente da responsabilidade, ela espera ser campeã com o Manto Sagrado. “Estou feliz por chegar em um clube tão grande, isso é um privilégio. Vou dar meu melhor para ajudar o Flamengo a alcançar todos os objetivos e conquistar títulos em 2025”, ressaltou a amazonense.

