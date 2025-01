Inmet alerta para chuvas intensas e brandas em partes do AM

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para uma faixa que vai do Amazonas ao Maranhão, cobrindo também regiões do Pará e do Tocantins. Além disso, chuvas mais brandas devem atingir quase a totalidade dos municípios amazonenses.

Na faixa que vai do Amazonas ao Maranhão, estão previstas chuvas de até 100 milímetros (mm) ao dia e ventanias que podem chegar a 100 quilômetros por hora (km/h) – classificação nível laranja, que indica perigo.

Há risco de falta de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso vale até as 9h (horário de Manaus) desta segunda-feira (6), para quase 200 cidades desses estados.

Em relação às chuvas mais brandas, boa parte do país deve ser atingida. O alerta de nível amarelo, que representa perigo potencial, cobre todo o estado do Espírito Santo e do Tocantins e quase a totalidade dos municípios do Amazonas, Pará, de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

O Inmet recomenda que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Em caso de rajadas de vento, também não se deve buscar abrigo debaixo de árvores, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é importante seguir as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de cada local.

*Com informações de Agência Brasil

