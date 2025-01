Fernanda Torres vence Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama

A brasileira Fernanda Torres foi escolhida, neste domingo (5), como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro de 2025 pela performance no filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, desbancando grandes nomes da indústria como Angelina Jolie e Nicole Kidman.

Ao vencer o prêmio, a atriz se tornou a primeira brasileira a ganhar a categoria na premiação, indo um passo além da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada na categoria em 1999, por ‘Central do Brasil’, também dirigido por Salles, mas não levou a estatueta para casa.

Naquele ano, somente o filme levou a estatueta na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira. A mãe de Fernanda foi quem recebeu o prêmio.

Ainda Estou Aqui

O filme ‘Ainda Estou Aqui’ estreou internacionalmente no Festival de Veneza de 2024, um dos mais prestigiados do mundo. Na ocasião, o filme fez parte da seleção oficial e garantiu o prêmio de Melhor Roteiro.

Na campanha para a indicação do longa ao Oscar, Fernanda Torres foi agraciada como Melhor Atriz Estrangeira pela Critics Choice Association no Celebration of Latino Cinema & Television.

Além disso, Ainda Estou Aqui segue como um forte candidato à categoria de Melhor Filme Internacional já que integrou a lista de 14 filmes feita pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os dez filmes escolhidos para concorrer na cerimônia principal serão anunciados em 17 de janeiro.

*Com informações de Metrópoles

