Inscrições abertas para mais de 7 mil vagas em creches de Manaus

As inscrições para as vagas nas creches municipais de Manaus, destinadas a crianças de 1 a 3 anos, começam nesta segunda-feira (6) e vão até quinta-feira (9). São mais de 7 mil novas vagas em 27 creches da cidade, oferecendo oportunidades de educação infantil de qualidade.

📅 Inscrições: 6 a 9 de janeiro

🔗 Acesse o site de inscrições diretamente no portal da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Processo Seletivo:

Após a inscrição online, a criança será incluída no processo seletivo, que será classificatório. A seleção levará em conta prioridades específicas, como descrito no edital, que está disponível no site da Semed.

Atendimento Presencial:

Se você não tem acesso à internet, pode se dirigir a qualquer unidade de ensino para realizar a inscrição.

Sobre as Vagas:

A Semed oferece um total de 10.498 vagas, sendo 7.588 novas vagas, distribuídas entre as turmas do Maternal 1, 2 e 3.

Atenção no Cadastro!

Darlene Liberato, gerente de Matrícula da Semed, alerta os responsáveis para a importância de preencher corretamente os dados solicitados na inscrição, já que informações erradas podem resultar na eliminação do cadastro. Lembre-se de seguir as regras do edital!

Resultado e Matrícula:

O resultado da inscrição será divulgado no dia 17 de janeiro no próprio site.

da inscrição será divulgado no dia no próprio site. A confirmação da matrícula deve ser feita entre os dias 20 e 22 de janeiro na unidade escolhida, com todos os documentos necessários.

Escolha da Creche:

É essencial escolher uma creche próxima de sua residência, pois, após o início do ano letivo, não será possível realizar transferências. Além disso, cada creche possui uma lista de espera.

Documentos Necessários:

A seleção será baseada em critérios de prioridade, como:

Inscrição no CadÚnico

Criança com deficiência ou necessidades especiais

Medida protetiva concedida por juiz

Mãe trabalhadora ou mãe adolescente

Filho de servidor da Semed

Em caso de empate, serão utilizados critérios como menor renda per capita familiar, proximidade da residência da creche desejada, e, se necessário, preferência para a criança mais velha, considerando data e hora de nascimento.

