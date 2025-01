Inmet emite alerta para chuvas intensas no Amazonas nesta semana

A semana começa com novos alertas de chuvas fortes em diversas regiões do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na manhã desta segunda-feira (6), foi emitido um alerta laranja, afetando principalmente a parte central do Pará, o norte do Tocantins e o leste do Amazonas.

O alerta laranja prevê chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 mm/h, e ventos fortes, variando de 60 a 100 km/h. Esses fenômenos podem causar cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, há um alerta amarelo em áreas mais amplas das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, com chuvas de 20 a 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h.

O Climatempo ainda alerta para o alto potencial de transtornos em áreas como Espírito Santo, norte e interior de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Mato Grosso.

*Com informações Metropoles

