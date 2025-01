Procon orienta consumidores sobre liquidações de início de ano em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), orienta os consumidores sobre as liquidações de início de ano, com o objetivo de evitar o endividamento e promover um consumo consciente.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destaca que, apesar da tentação das grandes promoções, é importante que os consumidores se planejem para garantir que este ano comece sem comprometimento do orçamento.

“Com a chegada do novo ano, muitas promoções tentadoras aparecem. No entanto, é importante ter cautela para que as compras não se transformem em uma bola de neve de dívidas. Por isso, o Procon Manaus orienta sobre as melhores práticas para aproveitar as liquidações de forma responsável”, afirma a presidente Onilda Abreu.

O início do ano costuma ser repleto de despesas, por isso é importante colocar todos os gastos no papel. Uma boa prática é fazer uma lista do que realmente é necessário e estabelecer um limite para cada item. Isso ajuda a evitar compras por impulso e garante que as necessidades sejam atendidas primeiro, sem prejudicar o orçamento.

Outro ponto fundamental é saber diferenciar o que é desejo do que é necessidade. As vitrines e promoções tentadoras podem levar o consumidor a adquirir produtos desnecessários. Antes de realizar a compra, é essencial refletir se o item é realmente necessário ou apenas algo que você gostaria de ter. Ao fazer essa avaliação, fica mais fácil manter o controle financeiro e não se deixar levar pelas ofertas aparentemente irresistíveis.

O uso do cartão de crédito também exige atenção, embora seja uma ferramenta prática, o crédito pode se tornar rapidamente uma armadilha para quem não planeja seus gastos. O Procon Manaus recomenda que, antes de utilizar o cartão, o consumidor pense em como irá pagar suas compras. O ideal é separar o que pode ser pago à vista do que precisará ser parcelado. Além disso, é importante evitar acumular várias parcelas no cartão e, principalmente, não pagar apenas o valor mínimo da fatura, pois os juros podem transformar a dívida em um problema difícil de controlar.

Além do planejamento financeiro, o Procon Manaus também enfatiza a importância de estar atento aos direitos do consumidor. Antes de realizar qualquer compra, verifique se as promoções são realmente vantajosas e se as condições de troca estão claras. A transparência nas informações é importante para garantir uma experiência de compra segura e sem comprometer a saúde financeira no início do ano.

