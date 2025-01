UEA e Inpa divulgam editais de mestrado e doutorado em Clima e Ambiente

O PPG-Cliamb é um programa interinstitucional desenvolvido pelo Inpa/MCTI em parceria com a UEA

Os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Clima e Ambiente (PPG-Cliamb) estão com seleção aberta para 20 vagas, dez em cada curso, para as turmas de 2025.

O PPG-Cliamb é um programa interinstitucional desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

As inscrições para o mestrado em Clima e Ambiente seguem até o dia 31 de janeiro de 2025. São oferecidas 10 vagas para concorrência pública universal com ingresso em março. O candidato deve preencher e enviar o formulário de inscrição para o e-mail [email protected], acompanhado de cópia em PDF dos documentos solicitados no edital.

O curso é voltado para profissionais das áreas de Ciências Ambientais, Meteorologia, Climatologia, Biologia, Ecologia, Matemática, Engenharias e áreas afins, interessados em se especializar nas questões climáticas e ambientais.

Conforme o Edital Inpa/Copog nº 26/2024, o processo de seleção terá duas etapas. A primeira é a análise de documentos e a segunda será a participação nas atividades da oficina de Talentos para as Ciências do Clima e Ambiente (Tecer).

A oficina Tecer visa proporcionar, aos candidatos ao Mestrado em Clima e Ambiente, uma imersão profunda nos temas e linhas de pesquisa do programa por meio de palestras, discussões e atividades acadêmicas. As atividades da oficina serão realizadas on-line.

Doutorado

Para o curso de Doutorado em Clima e Ambiente são 10 vagas para concorrência pública universal. Com ingresso em fluxo contínuo, as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro de 2025. O ingresso dos candidatos aprovados será realizado em três chamadas ao longo do ano.

Segundo o Edital Inpa/Copog No 27/2024, o candidato deverá enviar o formulário de inscrição e demais documentos solicitados para o e-mail [email protected].

O curso de doutorado do PPG-Cliamb tem como área de concentração as Interações clima-biosfera na Amazônia e atua com as seguintes linhas de pesquisas: Modelagem Climática, Meteorologia Tropical, Clima e funcionamento dos ecossistemas amazônicos e Processos de Interação Biosfera-Atmosfera.

A concessão de bolsas para ambos os cursos será efetuada conforme a disponibilidade do programa, seguindo a exigibilidade das agências de fomento e a ordem de classificação.

Edital Mestrado 2025 PPG-Cliamb – https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/inpa-cliamb/index.php/pt/downloads/viewdownload/46-edital/49-edital-mestrado-2025-ppg-cliamb

Edital Doutorado 2025 PPG-Cliamb – https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/inpa-cliamb/index.php/pt/downloads/viewdownload/46-edital/50-edital-doutorado-2025-ppg-cliamb

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱