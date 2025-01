‘Sabor Afro’: Cafeteria-restaurante é um pedaço da África em Manaus

Chamado de “berço da humanidade”, o continente africano reúne indícios de ser o primeiro local habitado pelos seres humanos na Terra. Com uma rica cultura, cada canto da África possui suas peculiaridades, e a culinária não seria diferente. No coração do Amazonas, a cafeteria-restaurante “Sabor Afro” reúne alguns pratos típicos da região, trazendo uma nova experiência culinária aos manauaras.

Segundo o Chef Nana, a ideia de inaugurar um restaurante de culinária africana na capital amazonense surgiu após o empreendedor perceber a falta de um local que oferecesse a gastronomia e a experiência cultural aos visitantes.

“A ideia da cafeteria-restaurante nasceu de uma oportunidade devido ao fato de Manaus não possuir uma cafeteria-restaurante dedicado à culinária africana. Em relação à execução, já tínhamos experiência em gastronomia na África, mas tivemos que visitar restaurantes africanos em outros estados, como São Paulo, para ver como nossa arte culinária é apresentada aqui”, explicou o proprietário do empreendimento.

Destacando-se por ser um espaço novo na cidade, o responsável pela cafeteria-restaurante acredita que o espaço crescerá e se tornará uma referência na gastronomia local.

“Acredito que o restaurante tem potencial para crescer porque Manaus tem muitos afro-philes (pessoas que amam a cultura africana) e também afrodescendentes em busca de identidade cultural. Sendo a arte culinária um aspecto importante da cultura africana, o nosso espaço oferece um espaço acolhedor para estas pessoas, mas também para os curiosos que desejam descobrir”, enfatiza Chef Nana.

Cardápio

Em um vasto território que abrange 54 países, o Sabor Afro conta com um cardápio que abraça pratos tradicionais de etnias africanos.

“Será quase impossível representar todos os pratos do continente devido à grande diversidade cultural e étnica do continente. Camarões, por exemplo, que é meu país de origem, tem 240 etnias e cada grupo tem pelo menos um prato tradicional. Os pratos mais populares no nosso país são o Ndolè, Poulet DG, Water-fufu & éru, Jollof Rice (a maioria presente no nosso cardápio)”, contou o chefe de cozinha.

Conforme destaca o empresário, mais do que um restaurante, o Sabor Afro também promete uma experiência imersiva na cultura africana.

“Além da comida, o restaurante oferece uma experiência cultural com a nossa decoração e uma mini exposição, onde os clientes podem trocar ideias com os proprietários sobre cultura e tirar dúvidas sobre a cultura africana, o que normalmente é o caso”, finaliza.

Localizado na Avenida Itacoatiara, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, a cafeteria-restaurante Sabor Afro também trabalha com a opção de delivery e está presente na plataforma Ifood.

