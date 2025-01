Morre Arnaldo Santos, ícone do jornalismo esportivo amazonense, aos 86 anos

Cronista esportivo narrou jogos de Copa do Mundo e inspirou gerações

Morreu Arnaldo Santos, um dos principais nomes do jornalismo esportivo amazonense, nesta segunda-feira (6), aos 86 anos de idade. O radialista e cronista dedicou mais de 60 anos ao trabalho e ficou marcado por narrar edições de Copa do Mundo, diversos outros momentos importantes do esporte amazonense e inspirar novas gerações.

Arnaldo Santos trabalhou nas rádios Baré, Rio Mar, Ajuricaba e Difusora, além da TV Ajuricaba. Em A Crítica, colaborou por quase 20 anos na coordenação do Peladão, campeonato de futebol amador que movimenta bairros de toda a capital amazonense. O local e horários do velório serão informados em breve.

Em 2016, Arnaldo foi diagnosticado com câncer no pulmão. Nos últimos anos, precisou se afastar das atividades por conta da idade avançada.

O Em Tempo lamenta a perda e deseja força a amigos e familiares do ícone do jornalismo amazonense.

