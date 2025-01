Polícia divulga imagem de procurado por abusar sexualmente das cinco enteadas em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas divulga a imagem de Ademir Barbosa da Costa, de 50 anos, que está sendo procurado por estupro de vulnerável cometido contra suas cinco enteadas de 2, 8, 10, 13 e 14 anos no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, a equipe da unidade tomou conhecimento dos crimes após uma denúncia do Conselho Tutelar, que relatou a situação vivida pelas vítimas e informou que a mãe delas consentia com os abusos. A partir dessa denúncia, as diligências foram iniciadas.

“No decorrer das investigações, os crimes foram confirmados. Deflagramos, nesta segunda-feira (6), a Operação Infância Perdida, que resultou no resgate das vítimas e na prisão da mãe. Ademir Barbosa da Costa, no entanto, não foi encontrado no local e continua foragido. Dessa forma, contamos com a ajuda da população para denunciá-lo caso alguém saiba seu paradeiro”, afirmou a delegada.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre a localização de Ademir entre em contato pelos números (92) 99962-2441, disque-denúncia da Depca, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

