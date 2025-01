Festival de Férias 2025 promete um mês repleto de cultura e diversão em Manaus

O Governo do Estado apresenta o Festival de Férias 2025, uma oportunidade imperdível para aproveitar o mês de janeiro com uma programação cultural gratuita, voltada às crianças.

A iniciativa promete levar o público a uma jornada enriquecedora por diversos espaços culturais de Manaus, com atividades que incluem visitas guiadas, oficinas artísticas, apresentações teatrais, contação de histórias e shows musicais.

Os participantes terão a chance de explorar cerca de dez espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, entre museus, centros culturais, bibliotecas e teatros.

Ricardo Lopes, Gerente da Central de Arte e Educação da secretaria, ressalta que trata-se de uma oportunidade para as famílias conhecerem melhor a cidade e seus atrativos.

“O Festival de Férias é uma chance incrível para as crianças e suas famílias explorarem nossos espaços culturais, aprendendo mais sobre história, arte e preservação do patrimônio”, afirma Ricardo.

Inscrições e Participação

As inscrições para as atividades da semana abrirão sempre às quartas-feiras (dias 8, 15 e 22 de janeiro). Serão 50 vagas por dia para crianças entre 6 a 12 anos, permitindo que os interessados garantam sua participação em ações como oficinas e visitas guiadas.

Para os três primeiros dias do festival (9, 10 e 11 de janeiro), é necessário realizar inscrição prévia na quarta-feira (8), no site cultura.am.gov.br, exceto no último dia, no Largo São Sebastião, onde as atividades serão livres.

Além disso, todas as atividades realizadas na Biblioteca Pública do Amazonas também estarão acessíveis sem necessidade de inscrição, promovendo maior acessibilidade ao público.

Palacete Provincial

O festival começa na quinta-feira (9), das 14h às 17h, no Palacete Provincial. O espaço cultural será palco de visitas guiadas, uma oficina de artes visuais e uma atividade especial em celebração ao Dia do Fotógrafo.

Centro Cultural Palácio da Justiça

Nos dias 10 e 11 de janeiro, das 14h às 17h, o Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ) será o destaque. Na sexta-feira (10), os visitantes poderão participar de uma visita guiada ao palácio, explorar a Galeria do Largo e visitar a exposição “Olho Mágico”, durante uma oficina na Casa das Artes. No sábado (11), a programação se repete, mas ganha um atrativo a mais, uma apresentação teatral no Teatro Gebes Medeiros, às 16h.

Centro Cultural Palácio Rio Negro

O Centro Cultural Palácio Rio Negro receberá o público nos dias 17 e 18 de janeiro, também das 14h às 17h. Em ambos os dias, os visitantes poderão desfrutar de visitas guiadas, oficinas com grupos de dança no jardim e atividades recreativas. No sábado (18), o destaque fica por conta da apresentação artística de um grupo de dança, às 16h, encerrando a programação com muita energia e talento local.

Biblioteca Pública do Amazonas

A Biblioteca Pública do Amazonas terá uma programação especial nos dias 18, 25 e 26 de janeiro. No sábado (18), às 10h, haverá visitas guiadas, mediação de leitura e contação de histórias pelo projeto “Rodas de Leitura Manauaras”.

No dia 25, as atividades incluem a “Estação Biblioteca”, com sessões de leitura e narração de histórias. Já no domingo (26), das 9h às 12h, será possível participar de uma troca de livros e gibis, além de assistir à contação de histórias com a bruxinha Lepap Eli Soares, às 10h. Para a programação da biblioteca não há necessidade de agendamento prévio.

Teatro Amazonas e Largo São Sebastião

No sábado (25), o Teatro Amazonas abre suas portas para visitas guiadas, a partir das 9h, com vagas limitadas e inscrições antecipadas. No domingo (26), o Largo de São Sebastião encerra o festival com uma programação especial das 17h às 20h, que inclui atividades recreativas, ações dos programas “Mania de Ler” e “MovCEU”, além de um show musical infantil às 19h, tudo sem necessidade de inscrição.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱