Polo Industrial de Manaus fatura R$ 188,44 bilhões até novembro

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 188,44 bilhões entre janeiro e novembro do ano passado, o que representa aumento de 15,47% na comparação com o mesmo intervalo de 2023 (R$ 163,18 bilhões).

Este crescimento foi impulsionado pelo resultado positivo dos segmentos de bens de informática e eletroeletrônico.

Em dólar, o faturamento do PIM entre janeiro e novembro de 2024 foi de US$ 34.93 bilhões, indicando crescimento de 6,96% em relação ao valor registrado em igual período do ano anterior (US$ 32.66 bilhões).

Até novembro de 2024, as fábricas do PIM registraram exportações de US$ 571.55 milhões, o que indica crescimento de 9,97% em relação ao mesmo período do ano anterior (US$ 519.74 milhões).

Com reação à mão de obra, o PIM contabilizou, em novembro, um total de 126.473 empregados diretos, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa aumento de 10,69% em relação à igual mês de 2023 (114.253 trabalhadores).

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o PIM está muito próximo de confirmar as projeções de um faturamento acima de R$ 200 bilhões no ano e atingir um novo recorde histórico para a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Até novembro tivemos resultados excelentes em diversos indicadores e, com certeza, isso se confirmará nos números de dezembro que serão divulgados em breve. O faturamento, sem dúvidas, é bastante expressivo, mas pode fechar o ano gerando quase 130 mil postos de trabalhos diretos. Talvez seja o resultado mais valioso no que diz respeito ao trabalho da Suframa e do governo federal de buscar o desenvolvimento da região e impactar na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou Saraiva.

Segmentos e produtos

O crescimento do faturamento do PIM foi impulsionado pelo bom desempenho de seus principais segmentos, tais como Bens de Informática (faturamento de R$ 43,26 bilhões até novembro e crescimento de 8,69%), Eletroeletrônico (faturamento de R$ 33,89 bilhões e crescimento de 10,11%), Duas Rodas (faturamento de R$ 33,84 bilhões e crescimento de 18,93%), Termoplástico (faturamento de R$ 16,68 bilhões e crescimento de 21,17%), Mecânico (faturamento de R$ 15,93 bilhões e crescimento de 58,23%) e faturamento de R$ 14,24 bilhões e crescimento de 14,99%).

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM no período, os maiores destaques ficaram por conta do desempenho das linhas de produção de televisores com tela LCD e OLED, com 12.877.488 unidades fabricadas e crescimento de 16,01%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 1.697.347 unidades e crescimento de 13,28%; telefones celulares, com 12.872.424 unidades e crescimento de 1,59%; condicionadores de ar do tipo split system, com 5.303.387 unidades e crescimento de 54,36%; condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único, com 391.798 unidades e crescimento de 88,15%; fornos micro-ondas, com 5.071.183 unidades e crescimento de 50,02%; monitores com tela de LCD, para uso em informática, com 2.850.971 unidades e crescimento de 36,15%; tablets, com 1.536.243 unidades e crescimento de 22,57%; microcomputadores portáteis, com 561.346 unidades e crescimento de 16,85%; e receptores de sinal de televisão, com 7.195.313 unidades e aumento de 88,25%.

*Com informações da assessoria

