Policlínica Codajás realiza mais de 432 mil atendimentos em 2024

A Policlínica Codajás, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), localizada na Zona Sul de Manaus, registrou 432.803 atendimentos entre janeiro e dezembro de 2024.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se mais de 30 especialidades médicas, além de atendimentos em Enfermagem, Fisioterapia, Ortopedia, Saúde Mental, Ginecologia e Exames.

Entre as especialidades com maior número de consultas, destacam-se Fisioterapia para alterações motoras, com 11.715 atendimentos; Ortopedia, com 19.925; Ginecologia, com 8.986; e Saúde Mental, com 9.681.

Durante o ano, foram entregues mais de 350 cadeiras de rodas, 414 bolsas para mais de 1.620 pacientes ostomizados e 121.284 atendimentos em Órtese, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMS).

Diretora-geral, Areta Melo – Foto: Divulgação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱