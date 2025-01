VÍDEO: Adolescente morre após levar bolada no peito durante torneio no AM

Um adolescente de 16 anos morreu após levar uma bolada no peito, durante uma partida de futebol realizada na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, em Maués, interior do Amazonas, no domingo (5).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que a vítima era goleiro e, ao tentar defender um pênalti, acabou sendo atingido no peito. Após a bolada, o adolescente ficou caído no chão.

De acordo com testemunhas, o menino foi socorrido, mas acabou morrendo durante a madrugada desta segunda-feira (6).

