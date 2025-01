Unidades Móveis de Saúde da Mulher ampliam atendimentos em Manaus

A Prefeitura de Manaus oferece serviços de saúde para mulheres por meio das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A partir desta segunda-feira (6), as estruturas estarão em novos endereços, funcionando das 7h às 17h e percorrendo as cinco zonas geográficas de Manaus, com foco em regiões de vazios assistenciais.

As unidades móveis oferecem consultas médicas e de enfermagem, exames de mamografia e preventivo do colo do útero, ultrassonografia, consulta inicial de pré-natal, vacinação, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição de medicamentos da farmácia básica.

Impacto e Expansão do Atendimento

De acordo com a secretária da Semsa, Shádia Fraxe, o projeto, iniciado em julho de 2023 com três unidades, foi expandido para cinco estruturas, reforçando a prevenção de doenças entre mulheres.

“As unidades móveis permitem que os serviços cheguem a populações vulneráveis, ampliando o acesso à saúde feminina”, destacou.

Endereços e Datas de Atendimento

Zona Norte: Rua Atroaris, Conjunto Renato Souza Pinto, Cidade Nova (06 a 17/01/2025)

Rua Atroaris, Conjunto Renato Souza Pinto, Cidade Nova (06 a 17/01/2025) Zona Oeste: Rua Comandante Edno Rios, Conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz (06 a 20/01/2025)

Rua Comandante Edno Rios, Conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz (06 a 20/01/2025) Zona Leste: Rua Hibisco, s/n, Campo Unidos do Nova Vitória, Comunidade Nova Vitória (06 a 17/01/2025)

Rua Hibisco, s/n, Campo Unidos do Nova Vitória, Comunidade Nova Vitória (06 a 17/01/2025) Zona Sul: Avenida Tarumã, esquina com Jonathas Pedrosa, Santuário Nossa Senhora de Fátima, Praça 14 de Janeiro (23/12/2024 a 17/01/2025)

Avenida Tarumã, esquina com Jonathas Pedrosa, Santuário Nossa Senhora de Fátima, Praça 14 de Janeiro (23/12/2024 a 17/01/2025) Zona Rural: Escola Municipal Esmeralda Soares Neves, Avenida Peixe-Cavalo, Tarumã (06 a 31/01/2025)

Para atendimento, as usuárias devem apresentar documento de identidade e Cartão Nacional de Saúde (SUS).

*Portal Em Tempo, com informações da assessoria.

