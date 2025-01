Nova morte de cavalo por intoxicação é investigada em Manaus; total chega a 10

Material biológico do animal foi coletado para análises laboratoriais

Veterinários e técnicos da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) iniciaram uma investigação sobre a morte de um cavalo na manhã desta segunda-feira (6), em uma chácara no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A principal suspeita é intoxicação alimentar por feno contaminado, o que já havia sido indicado no fim de semana, quando nove equinos morreram no Haras Nilton Lins.

Foram coletados materiais biológicos, como cérebro, cerebelo, tronco encefálico e fragmentos de medula espinhal, para exames laboratoriais. O objetivo é descartar doenças que exigem notificação obrigatória e possam ser investigadas pelo Serviço Veterinário Oficial da Adaf.

Antônio Jorge Mattos, coordenador do Programa de Sanidade dos Equídeos, explicou que os exames visam realizar um diagnóstico diferencial para doenças infecciosas que causam sintomas neurológicos em equinos.

O cavalo, chamado “Lampião”, começou a apresentar sinais de prostração, fraqueza, andar cambaleante e salivação excessiva, vindo a óbito na manhã de segunda-feira (6).

O diretor-presidente da Adaf, José Omena, lamentou a morte e afirmou que a autarquia está empenhada em esclarecer as causas das mortes.

