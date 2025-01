Vídeo íntimo de Mítico vaza e causa repercussão nas redes sociais

O influenciador Mítico, apresentador do podcast Podpah, se tornou o centro das atenções nas redes sociais nesta segunda-feira (6) após o vazamento de um vídeo íntimo, no qual ele aparece nu tomando banho. Brino, amigo e colega de Mítico, estava ao vivo em uma transmissão quando soube do ocorrido e fez questão de ligar para o apresentador.

“Vamos pensar pelo lado bom. É top. Porque tipo assim, podia vazar algo ruim, mas vazou algo bom”, brincou Brino. Mítico, por sua vez, explicou que o vídeo, feito há seis anos, não tinha intenções sedutoras: “Era só algo tipo, ‘mano, tô tomando banho, já tô indo’. Não era pra seduzir.”

O influenciador ainda fez piadas sobre a situação, dizendo: “Ah, então até lá já cresceu. Dá pra falar isso qualquer coisa”, enquanto Brino complementou, “Fortaleceu, sei lá.” Os dois riram da situação, com Brino comentando: “Você curtiu”, e Mítico respondendo entre risos.

O vídeo viralizou rapidamente e gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores lamentaram a invasão de privacidade e o vazamento não autorizado, outros fizeram piadas e elogiaram Mítico pela forma descontraída com que lidou com o incidente.

A situação reacendeu o debate sobre os limites do compartilhamento de conteúdo pessoal na internet e as implicações legais do vazamento de vídeos íntimos sem consentimento.

