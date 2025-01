Viaduto Rei Pelé em Manaus será entregue em maio, diz prefeitura

Obra do viaduto Rei Pelé é uma importante intervenção viária que visa melhorar a fluidez do trânsito entre as zonas Norte e Leste

A entrega do complexo viário Rei Pelé, localizado na antiga bola do Produtor, na avenida Autaz Mirim, nas proximidades do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, está prevista para a primeira quinzena de maio de 2025.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (7), pelo prefeito de Manaus em exercício e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior.

A obra do viaduto Rei Pelé é uma importante intervenção viária que visa melhorar a fluidez do trânsito entre as zonas Norte e Leste, regiões conhecidas pelo tráfego intenso. O complexo viário promete otimizar o fluxo de veículos e reduzir os congestionamentos na área.

Em agosto de 2024, uma parte do projeto foi entregue à população com a inauguração da alça viária, que interliga a avenida Autaz Mirim à avenida Camapuã, proporcionando alívio ao tráfego local.

A entrega final, que será feita em maio deste ano, marcará a conclusão total da obra, trazendo benefícios significativos para a mobilidade urbana de Manaus.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱