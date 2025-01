VÍDEO: Após seca extrema, ‘chuva’ de jaraquis surpreende pescadores no Amazonas

A cena, que aconteceu após um período de seca extrema, encantou pescadores e moradores no Balneário do Miriti, em Manacapuru

Manacapuru – Um vídeo que circula nas redes sociais registrou um momento surpreendente, no qual uma grande quantidade de jaraquis começou a saltar diretamente para as redes de pesca, criando um espetáculo natural fascinante.

A cena, que aconteceu após um período de seca extrema, encantou pescadores e moradores no Balneário do Miriti, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

O fenômeno, carinhosamente apelidado de “benção de jaraqui” nas redes sociais, se transformou em motivo de celebração entre banhistas e pescadores, que aproveitaram a oportunidade para capturar os peixes com facilidade.

O jaraqui, um peixe típico da região amazônica, é muito valorizado na culinária local e integra diversos pratos tradicionais da região.

