Prefeitura recupera sinalização de trânsito na Zona Oeste de Manaus

A Prefeitura de Manaus tem atuado no reforço da sinalização horizontal nas principais vias da capital, com intuito de prevenir e evitar acidentes.

Nesta segunda-feira (6), técnicos do instituto estiveram em trechos das avenidas São Jorge e Compensa, na Zona Oeste. As vias foram sinalizadas com as linhas de divisão de fluxo seccionadas, além das linhas de bordo.

As sinalizações beneficiam condutores que trafegam em cruzamentos como a avenida São Jorge, entre a rua Guanapuris e avenida Compensa.

Outro trecho contemplado foi a avenida São Jorge, próximo à entrada para a avenida Pedro Teixeira, e prossegue em direção à avenida Compensa.

“Essas ações são fundamentais para a mobilidade urbana, especialmente em uma cidade tão movimentada como Manaus. Além disso, a nova sinalização contribui para a eficiência do tráfego de veículos, tornando as viagens mais seguras”, destacou o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda.

As ações realizadas no início deste ano, se somam as demais revitalizações promovidas pela atual gestão da Prefeitura de Manaus em 2024.

Durante o ano passado, o IMMU promoveu a sinalização horizontal que resultaram, pelo menos, em 72.134,74 metros quadrados, incluindo faixas de pedestres, divisão de pistas, legendas, entre outros.

Nos últimos quatro anos, este trabalho de sinalização contabilizou 226.021,97 metros quadrados, além da implantação ou manutenção de 10.333 placas de sinalização vertical.

