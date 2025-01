David Almeida entre os prefeitos mais bem avaliados do Brasil em 2024

Com 49% de aprovação, Almeida ocupa a 13ª posição no ranking, destacando-se no cenário nacional

David Almeida (Avante) integra lista dos mandatários mais bem avaliados das capitais brasileiras em 2024, conforme levantamento realizado pelo Instituto Atlas Intel e divulgado na última semana. O prefeito de Manaus foi reeleito no último ano para gestão 2025–2029.

Com 49% de aprovação, Almeida ocupa a 13ª posição no ranking, destacando-se no cenário nacional.

Além dele, o estudo aponta que outros gestores do Norte e Nordeste também têm se destacado. O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, lidera o ranking, seguido por JHC de Maceió, Bruno Reis de Salvador e João Campos de Recife, que completam os primeiros lugares.

Esta não é a primeira vez que David Almeida aparece no levantamento. Em 2023, o prefeito de Manaus ocupava a terceira posição, com uma impressionante aprovação de 79%. A pesquisa de 2024 foi realizada entre 21 de novembro e 15 de dezembro, com mais de 67 mil pessoas entrevistadas.

Avaliação do prefeito de Manaus

As melhores colocações do prefeito de Manaus no levantamento foram em cultura, turismo, eventos, obras públicas, meio ambiente e lazer.

Em 2024, a Prefeitura de Manaus se destacou pela criação e entrega de novos espaços públicos, projetados para promover a integração da população em locais acessíveis e democráticos. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) foi o responsável por entregar oito grandes áreas públicas, totalmente renovadas e ampliadas, contribuindo para a regeneração e expansão do tecido urbano da capital.

As inaugurações iniciaram no primeiro trimestre do ano, com a entrega das primeiras obras do programa “Nosso Centro”, como o mirante Lúcia Almeida, o largo de São Vicente e o casarão Thiago de Mello, localizados no início da avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico, na Zona Sul. O píer turístico “Manaus 355” foi inaugurado posteriormente, em razão da subida do Rio Negro.

Houve também a inauguração dos espaços públicos com as duas etapas do parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Norte e Leste; as duas fases do parque Gigantes da Floresta, e o parque Encontro das Águas – Rosa Almeida, na Zona Leste, que está com obras em andamento.

Para 2025, o planejamento da Prefeitura de Manaus inclui diversas ações voltadas para assistência social, agricultura, saúde, segurança pública e saneamento, além de programas específicos para a educação e o manejo da arborização urbana.

Em maio, a entrega do complexo viário Rei Pelé, localizado na antiga bola do Produtor, na avenida Autaz Mirim, nas proximidades do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, está prevista para a primeira quinzena de maio de 2025.

A obra do viaduto Rei Pelé é uma importante intervenção viária que visa melhorar a fluidez do trânsito entre as zonas Norte e Leste, regiões conhecidas pelo tráfego intenso.

Entre os principais projetos também destaca-se a criação do Hospital-Dia, que será o primeiro hospital municipal da cidade. A construção da unidade está prevista para ser iniciada no segundo semestre de 2025, conforme anunciado por Almeida em entrevista.

Além disso, o prefeito anunciou a convocação de 200 novos agentes para reforçar o efetivo da Guarda Municipal de Manaus. Os convocados foram aprovados no concurso público realizado em 2024.

Na área de habitação, a gestão de Almeida se comprometeu a construir, no mínimo, 4.700 novas unidades habitacionais, em parceria com o Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

