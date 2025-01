TCE-AM lidera ranking de controle interno no Amazonas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) alcançou o primeiro lugar no Ranking de Controle Interno de 2023, consolidando-se como a instituição pública com maior pontuação no estado, com 1.003 pontos. O estudo, atualizado em 2024, e elaborado pelo Ministério Público de Contas do Amazonas, analisou o desempenho de diversos órgãos estaduais e municipais ao longo de 2023, com base em critérios técnicos rigorosos.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou a relevância do resultado e o impacto positivo para a gestão pública.

“Esse resultado reafirma nosso compromisso com a excelência e com o fortalecimento do controle interno como pilar essencial para a gestão pública responsável. É um feito que nos enche de orgulho e que reflete o trabalho dedicado de toda a equipe do Tribunal”, afirmou.

Já o diretor de Controle Interno (DICOI) do TCE-AM, Mário Roosevelt, atribuiu o desempenho à capacidade técnica e ao foco em inovação.

“A liderança no ranking demonstra não apenas nossa competência técnica, mas também nosso alinhamento estratégico para garantir a aplicação eficiente dos recursos públicos. Continuaremos investindo em mecanismos que assegurem a integridade e a eficiência no controle interno, consolidando a confiança da sociedade em nossa atuação”, declarou.

O segundo lugar ficou com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), que obteve 953 pontos e também foi classificada como “elevado”.

O Governo do Estado conquistou a terceira posição, com 933 pontos, reforçando sua posição entre os órgãos mais bem avaliados do estado. A classificação “elevado” é atribuída às instituições que superam a marca de 807 pontos, enquanto as demais categorias incluem “mediano”, “deficiente” e “crítico”, de acordo com a pontuação obtida.

O Ranking de Controle Interno é uma iniciativa para medir a efetividade das políticas de governança e fiscalização nos órgãos públicos do Amazonas. Entre os avaliados, instituições como o Ministério Público do Estado e o Tribunal de Justiça do Amazonas também foram classificadas como “elevado”, com pontuações de 924 e 916, respectivamente.

